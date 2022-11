Tia Má compartilha prova de looks de noiva para seu casamento

A atriz e influenciadora Maíra Azevedo, a Tia Má, compartilhou na manhã desta terça (29) a prova de vestidos de noiva para seu casamento com o companheiro Marcus Rogdrigues .

"Comecei a organizar meu casamento. A escolha do meu vestido ideal está só no começo, mas eu já sei que será uma peça linda e impecável", diz na legenda a atriz da série Rensga Hits!, do Globoplay.

Maíra e Marcus são pais da menina Ayanna Luiza. A jornalista também é mãe do garoto Aladê. Ela foi pedida em casamento em julho, no dia do aniversário do comapanheiro, que fez uma surpresa para a influencer.

“Foi lindo viver esse momento, agora mais madura, porque agora eu sei que não existem príncipes encantados, muito menos contos de fadas, mas existem amores reais, que devem ser construídos em parceria. Além da emoção da surpresa do pedido, me emociono, de novo, com a emoção do meu filho ao ver a mãe dele vivendo esse momento lindo”, cpmatilhou Azevedo na ocasião.



Veja: