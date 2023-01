Tia Má faz cirurgia e tranquiliza seguidores

A jornalista Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, fez uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula. Aos seguidores, a influencer garantiu que está tudo bem. E para provar, postou uma sequência de fotos do hospital.

"Tinha uma pedra no meio do caminho…Na verdade, não era uma, eram várias (mais de 20) e o caminho era minha vesícula. Estava sentindo muitas dores e tinha diaa que não conseguia comer. Pois bem, esse meu presente de aniversário tirei o que estava me incomodando e agora estou mais organizada para seguir celebrando", escreveu na legenda