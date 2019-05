Tia Má indica seu programa ideal de Dia das Mães

Conversar e brincar - Eu tenho uma relação muito forte com Aladê, conversamos sobre tudo e sempre gosto de saber dos assuntos que interessam a ele. As coisas da escola, dos jogos, dos filmes que ele gosta, além de brincarmos muito.

Assistir filmes - Outra coisa que adoro fazer é assistir filmes, principalmente com Aladê, e principalmente de heróis. Sempre resenhamos e comentamos muito sobre as personagens, as coisas que acontecem. Amamos a saga dos Vingadores, assistimos TODOS!

Churrasco - Tenho família grande e a gente sempre inventa um motivo pra festejar, mesmo que seja só o fato de estar vivo, o que para a população preta já é muita coisa. Sempre que podemos nos reunimos para fazer um churrasco e dar muitas risadas.

Jogar buraco - O churrasco sempre dura muito e a noite sempre acabamos jogando buraco. Minha mãe adora!

Samba no Garcia - Eu amo ficar em casa, mas quando resolvo sair geralmente é pra ir ao final de linha do Garcia. Junto as amigas e vou lá curtir um samba ou sentar em um dos bares pra comer petiscos.