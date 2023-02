Tiago Abravanel acolhe Bruno após deixar BBB23: “Desistir é do jogo”

O ator Tiago Abravanel se manifestou sobre a desistência de Bruno Gaga do BBB23. O brother apertou o mesmo botão acionado pelo artista na temporada anterior e deixou o reality show nesta sexta-feira (17).

Em transmissão ao vivo no Instagram, Tiago Abravanel revelou ter sentido o coração acelerar quando soube da desistência de Bruno, porque ativou lembranças ruins do confinamento no BBB22.

“Vocês sabem que não é fácil. Vocês nem imaginam o quanto é difícil. O Brasil inteiro viu que o Gaga não estava bem e que bom que ele conseguiu ter força para entender a hora de parar. Muitas vezes a gente fica só pensando no jogo, mas somos seres humanos acima de qualquer coisa”, analisou Tiago.

O neto de Silvio Santos acolheu Bruno e lhe enviou uma mensagem de apoio. O ator e cantor reforçou que nenhum prêmio vale mais do que a saúde mental.

“Fiz essa live para deixar um beijo gigante para o Gaga, que ele tenha força, que a gente dê muita força a ele aqui fora. A gente só está pensando no jogo, no nosso entretenimento, mas existem coisas mais fortes e importantes do que isso. Somos seres humanos, temos sentimentos e a nossa saúde mental é uma das coisas mais valiosas que temos na vida”, declarou.

“Desistir também faz parte do jogo. Desistir também é uma escolha. E uma escolha, no nosso caso, por nós”