Tiago Abravanel fala sobre filhos e volta do Carnaval: 'Onde conheci meu marido'

Os dias passaram rapidamente, e o Camarote Salvador entrou em sua quarta noite. Neste domingo (19), vários famosos apareceram no espaço luxuoso da Barra-Ondina para curtir os trios que passaram em frente ao local, além dos shows internos. Uma das atrações mais concorridas foi Bell Marques.

A cantora Paula Fernandes esteve no local ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello. Ela posou apenas para as fotos. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que já haviam circulado pelo Camarote no dia anterior, retornaram.

Paula Fernandes no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador) Paula Fernandes e namorado no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador) Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador) Fernanda Keulla no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador) Tiago Abravanel e Fernando Poli no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador) Bell Marques no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador) Luciana Villas Boas no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador)

Tiago Abravanel apertou o botão de desistência do BBB 22, mas não deixou de curtir o Carnaval de Salvador após dois anos de pandemia. O ator rasgou elogios à folia baiana, e confessou que estava com saudade das ruas e blocos da maior festa de rua do mundo.

"Eu frequento desde os meus 17 anos. Aqui, conheci o meu marido, não tem como não vir para cá. Eu comecei o meu bloco no Rio, acabou lá e eu vim direto para Salvador. Vou ficar aqui até quarta-feira", adiantou.

O neto de Silvio Santos disse não estar conseguindo acompanhar o Big Brother Brasil 23, mas reforçou que está torcendo para Aline Wirley, sua madrinha de casamento. O ator também falou que mandou uma mensagem para Bruno Gaga, que apertou o botão de desistência na atual edição, e lhe enviou forças para que consiga ficar bem psicologicamente.

Questionado sobre filhos, o ator enfatizou que é preciso ter um pouco mais de conversa com o marido, Fernando Poli, porque é algo que muda completamente a rotina do casal. "A gente sempre pensou. Depois que contamos para todo mundo que somos casados há 8 anos, eu acho que existe essa vontade... Mas precisamos estar preparados para as mudanças. Nós dois, juntos, vamos escolher o momento certo".

Tiago Abravanel e o marido, Fernando Poli

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador)

A ex-BBB e advogada Fernanda Keulla relembrou uma visita à capital baiana em 2015, mas não tinha conseguido curtir a folia porque estava na cidade para um trabalho. Desta vez, a loira decidiu aproveitar mais a festa, e fez sua aposta em qual será a música campeã de 2023.

"É o meu Carnaval preferido. É o que eu mais gosto em relação aos outros pelo Brasil, mas é o que eu menos venho. Eu adoro várias músicas, eu sou do pagode baiano. Mas acho que Leo Santana vai ganhar, vamos de Zona de Perigo".

Ela falou que nunca subiu em um trio elétrico, mas que adoraria curtir o bloco de Bell Marques. "Eu estou toda arrumada hoje, mas se disser 'bora curtir um bloco?', eu boto um tênis, tiro a maquiagem e me jogo", brincou.

Fernanda Keulla também comentou sobre a edição atual do Big Brother Brasil. Ela defendeu Larissa na polêmica da madrugada de domingo (19). Internautas chegaram a pedir a expulsão da sister por um tapa em Fred, mas a produção do reality show optou por mantê-la na casa.

"Eu já fiz guerra de espuma, eu já briguei com muita gente e nessa hora é difícil. Ser expulsa, acontece quando alguém é agredido e reclama. O caso da Ana Paula Renault é um exemplo".

A ex-BBB Fernanda Keulla

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador)

Ju Paiva também marcou presença no Camarote Salvador. Mãe de Fael, de 2 anos, a dançarina comentou sobre as críticas que algumas pessoas fazem quando veem uma mulher curtindo o Carnaval sem os filhos. Para a influenciadora, é complicado ter de lidar com os comentários negativos.

"Ontem eu ouvi isso em um trio que estava: 'Ju, você é linda. Mas isso é lugar de mãe de família?', aí eu respondi que sim, que lugar de mãe de família é onde ela quiser e eu batalho diariamente para ser respeitada pelo meu trabalho, por cada conquista. Quando eu ouço coisas assim, eu finjo que não escutei. Prefiro não focar, não ficar dando atenção a isso. Eu faço com que a pessoa perceba que não deve falar mais para nenhuma mãe, porque só nós, mães, sabemos o que a gente passa, como sabemos o momento de respiro e o quanto precisamos relaxar".

Ju também reforçou que boa parte das pessoas não perguntam ao ex-marido, Dan Fernandes, sobre o filho. Ela desabafou sobre a sensação de que a mulher, como mãe, teria uma responsabilidade maior na criação. Vale lembrar que o fim do relacionamento dos dançarinos foi tranquilo, e os dois são amigos.

"Eu tenho certeza que, quando encontram Dan nos lugares, ninguém pergunta onde está o filho. A responsabilidade parece que é só da mãe. A sociedade não deve fazer esse tipo de pergunta às mães".

Ju Paiva com look da marca Meninos Rei

(Foto: Brenda Viana/CORREIO)

