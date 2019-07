Tiago Abravanel ganha programa próprio no SBT

Com talento bem reconhecido longe dos domínios do SBT, inclusive endossado pela Globo, Tiago Abravanel finalmente terá um programa para chamar de seu na rede do avô Silvio Santos.



O ator e apresentador comandará na emissora o reality show Family Food Fight (Guera em Família, em tradução livre), programa formatado pela produtora Endemol Shine Brasil, também responsável pela receita do MasterChef, na Band.



A competição se dá entre famílias, na cozinha, com a preparação coletiva de provas de culinária, sob a avaliação de um júri ainda em fase de definição. A estreia, prevista para este ano, não tem data fechada.

(Foto: Bruno Fioravanti)

Em junho, o ator deixou TV Globo após seis anos. "Chegou a hora de voar por outros ares, mas fica aqui registrada a minha eterna gratidão a todas as pessoas que fizeram parte do meu sonho e da minha história na TV Globo! Muito obrigado por tudo e até uma próxima, quem sabe", disse em um post publicado no Instagram.

Tiago iniciou a carreira de ator na televisão na novela "Amor e Revolução", no SBT. Conhecido pela versatilidade como artista, chamou atenção da autora Gloria Perez ao estrelar um musical biográfico sobre Tim Maia e foi convidado para o elenco da novela "Salve Jorge", na Globo, em 2012.

Na emissora, ele fez outros trabalhos como ator nas novelas Joia Rara (2013) e Pega Pega, além da experiência como apresentador do reality Popstar, em 2017. Tiago ainda participou de dois concursos do "Domingão do Faustão: a Dança dos Famosos, em 2013, e Show dos Famosos, no ano passado.

"Quando poderíamos imaginar que um dia o neto do dono de uma emissora de TV, trabalharia na 'concorrente' ... Pois é, eu imaginei e a Glória [Perez, autora de novelas] também (Valeu Glorinha)! E acredito que sonhar com o aparentemente 'impossível', seja o maior combustível para realizar esse sonho! E é tão bom realizar!", continuou no post.