Tiago Abravanel se casa com Fernando Poli em cerimônia íntima em São Paulo

O cantor e ator Tiago Abravanel se casou com Fernando Poli em uma celebração que reuniu parte das famílias e amigos, na cobertura onde o casal mora, em São Paulo.

O casal oficializou a união no civil na quarta-feira, e na quinta realizou a comemoração. Eles estão juntos há 7 anos.

"Ainda não é a festa, que será em outubro. Reunimos uma parte dos padrinhos, nossos pais e irmãs", disse O ex-BBB à revista Quem.

Os poucos posts que Tiago e o marido fizeram foi apenas para divulgar os profissionais que cuidaram da festa, que contou com um bolo com dois ursinhos no topo. Outros convidados não apareceram nas publicações.

Além disso, o espaço foi decorado, também, com alguns balões, como da bandeira LGBTQIA+, e os ursos com ternos, para representar Tiago Abravanel e Fernando Poli.