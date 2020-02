Tiago Abravanel sobre ter filhos com o marido: 'Queremos muito adotar'

O cantor e apresentador Tiago Abravanel, 32 anos, deu uma entrevista ao A Tarde é Sua, programa da RedeTV!, e falou sobre adotar filhos com o marido, o produtor Fernando Poli. “No início fiquei preocupado no sentido de que isso não deveria ser uma questão. Mas estamos juntos há cinco anos”, disse, sobre sua relação com ele.

“Ele é uma pessoa incrível, a família dele me acolheu maravilhosamente, assim como a minha família o acolheu. Estamos morando juntos há um mês”, falou ainda, na ocasião.

“A gente quer muito ter filho, mas gostaríamos de ter uma segurança no sentido de planejamento. Já que no nosso caso não existe uma gestação, queremos muito adotar, mas no momento certo”, contou.

(Reprodução/Instagram)

Recentemente, ele falou ao Estadão que sempre foi reservado. “Sempre fui muito reservado pessoalmente falando, mas nunca me escondi. Vamos fazer 5 anos juntos. Nunca falei disso porque achei que não precisava falar, afinal de contas, o pessoal é pessoal. Mas, enfim, saiu na mídia“, disparou, sobre Fernando Poli.

“Talvez seja novidade para quem não me conhece tanto. Quem me conhece, quem está perto de mim, com certeza, já viu o Fernando, que é uma pessoa incrível, que está dentro da minha família há muito tempo”, falou ainda o apresentador do SBT.