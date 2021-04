Tiago D. Oliveira lança quinto livro

O escritor baiano Tiago D. Oliveira lança neste sábado (17), seu quinto livro, a coletânea poética Mainha. Para marcar a data, ele bate-papo com o escritor Sandro Ornellas e o editor Eduardo Lacerda, às 20h, no Facebook e no YouTube da Editora Patuá, responsável pelo lançamento.

Com 37 anos, Tiago já foi finalista do prêmio Oceanos 2020 com o livro As Solas dos Pés de Meu Avô e Vencedor do Selo João Ubaldo Ribeiro 2020, na categoria poesia, com o original Soprando o Vento.

Além dos livros, ele tem poemas publicados em blogs, portais, revistas e jornais especializados no Brasil, Portugal e Espanha. “Poeta do sensível, Tiago D. Oliveira escapa ao previsível em poemas que desvelam esta presença/ausência que se alonga em extensão de infinito”, afirma a escritora Kátia Borges no texto da orelha de Mainha. O livro custa R$ 40 e pode ser comprado no site www.editorapatua.com.br.