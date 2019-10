Tiago Ferreira e Hans Becking ganham 3ª etapa no Brasil Ride

A quinta etapa da Brasil Ride 2019 terminou da mesma forma que a prova anterior: com Tiago Ferreira (POR) e Hans Becking (HOL) como vencedores. A dupla foi a mais rápida desta quinta-feira (24), quando pedalou os 140km entre Guaratinga e Arraial d'Ajuda, no Sul da Bahia, em 5h05min46. Assim, manteve a liderança com folga no torneio.

Tiago e Hans, da DMT Racing Team, bateram Henrique Avancini e Manuel Fumic (ALE), da Cannondale Factory Racing XC, no sprint de chegada. Os tchecos Kristian Hynek e Martin Stosek, da Vitalo Future Cycling Pwd by Canon, ficaram em terceiro.

"Esta etapa tornou-se dura porque no meio do dia começou a chover e o terreno sofreu alterações. Difícil e rápida, uma vez que desde muito cedo o Avancini e o Fumic trabalharam bastante na frente, mantendo um ritmo muito veloz, especialmente nos primeiros 50 km. Eles trabalharam o dia todo e foi muito desgastante. O importante é que foi mais um dia sem perder tempo. Nesta sexta-feira (25) será o dia mais complicado para nós, por isso vamos tranquilos porque já sabemos disso", falou Ferreira.

Troca de líderes

Entre as mulheres, mais uma vez a liderança passou de mãos. Jaqueline Mourão e Danilas Ferreira, da Sense Factory Racing/Tropix Brasil, que tinham ganhado a etapa Rainha, foram superadas nesta quinta-feira (24) por Viviane Favery e Tânia Clair Picker (Cannondale Brasil Racing / Soul Cycles).

"Encontramos as líderes no Parque do Pau Brasil, atacamos e abrimos distância. Não paramos no último apoio e garantimos a vitória, sozinhas nos 12 quilômetros finais. Demos tudo pela vitória e para recuperar a liderança", disse Vivi.

Resultados - Etapa 5 – Guaratinga / Arraial d’Ajuda – 140 km

Masculino

1- Tiago Ferreira (POR) / Hans Becking (HOL) – 5h05min46

2- Henrique Avancini (BRA) / Manuel Fumic (ALE) – 5h05min46

3- Kristian Huynek / Martin Stosek – 5h06min05

4- Jaroslav Kulhavy (CZE) / Matous Ulman (CZE) – 5h06min06

5– Sebastian Fini (DIN) / Julian Schelb (ALE) – 5h11min06

Feminino

1- Viviane Favery (BRA) / Tania Clair Pickler (BRA) – 6h44min53

2- Jaqueline Moura (BRA) / Danilas Ferreira da Silva (BRA) – 6h58min14

3- Letícia Cândido (BRA) / Hercília Najara (BRA) – 7h05min28

4- Janildes Fernandes / Julyana Machado – 7h42min55

5- Ivonne Kraft (ALE) / Ana Clara Souza (BRA) – 7h55min58

Acumulado - após 4 etapas

Masculino

1- Tiago Ferreira (POR) / Hans Becking (HOL) – 13h23min02

2- Henrique Avancini (BRA) / Manuel Fumic (ALE) – 13h30min49

3- Jaroslav Kulhavy (CZE) / Matous Ulman (CZE) – 13h39min25

4- Lukas Kaufmann (BRA) / Konny Looser (SUI) – 13h55min11

5- Kristian Hynek (CZE) / Martin Stosek (CZE) – 13h55min45

Feminino

1- Viviane Favery (BRA) / Tania Clair Piclker (BRA) – 24h57min48

2- Jaqueline Mourão (BRA) / Danilas Ferreira (BRA) – 25h06min53

3- Letícia Cândido (BRA) / Hercília Najara (BRA) – 26h13min19

4- Janildes Fernandes (BRA) / Julyana Machado (BRA) – 29h10min19

5- Ivonne Kraft (ALE) / Ana Clara Souza (BRA) – 30h12min45