Tiago Ferreira e Hans Becking vencem etapa Rainha do Brasil Ride

Considerada a disputa mais difícil da Brasil Ride, a etapa Rainha terminou com Tiago Ferreira (POR) e Hans Becking (HOL), da DMT Racing Team ainda mais líderes. A dupla foi a vencedora da prova nesta quarta-feira (23), após pedalar 104 km com 2.600 m de altimetria acumulada em 4h38min39 na região de Guaratinga, no extremo Sul da Bahia. A Rainha representou a quarta das sete disputas da Brasil Ride.

Tiago e Hans chegaram em pouco mais de três minutos à frente dos segundos e terceiros colocados, Jaroslav Kulhavy (CZE) e Matous Ulman (CZE), da Specialized Racing, e de Henrique Avancini (BRA) e Manuel Fumic (ALE), da Cannondale Factory Racing XC, respectivamente, que finalizaram praticamente juntos.

Com a conquista, os vencedores agora estão a 7min47 de distância dos vice-líderes, Avancini e Fumic.

“A etapa foi bastante rápida desde o início, porque Avancini e Fumic quiseram manter um ritmo inconstante. Em todas as subidas eles forçavam muito, mas felizmente Hans e eu estávamos bem e conseguimos segui-los de forma tranquila. Na passagem das Subida das Sete Voltas, conseguimos nos isolar e viemos com tudo para abrir vantagem e ter mais tempo nos próximos dias”, falou Tiago.

Feminina

Entre as mulheres, Jaqueline Mourão e Danilas Ferreira, da Sense Factory Racing/Tropix Brasil (6h23min32) venceram a etapa e retomaram a liderança, abrindo distância para Viviane Favery e Tânia Clair Pickler, da Cannondale Brasil Racing/Soul Cycles, que terminaram em terceiro (6h28min53). As segundas foram Karen Olimpio e Ilda Pereira, FKS Racing Team/Casa Myze Team.

Resultados - Etapa 4 – Guaratinga – 104 km

Masculino

1- Tiago Ferreira (POR) / Hans Becking (HOL) – 4h38min39

2- Jaroslav Kulhavy (CZE) / Matous Ulman (CZE) – 4h41min52

3- Henrique Avancini (BRA) / Manuel Fumic (ALE) – 4h41min53

4- Lukas Kaufmann (BRA) / Konny Looser (SUI) – 4h52min10

5- Edson Rezende (BRA) / Nicolas Sessler (BRA) – 4h52min10

Feminino

1- Jaqueline Moura (BRA) / Danilas Ferreira da Silva (BRA) – 6h23min32

2- Karen Olímpio (BRA) / Ilda Pereira (BRA) – 6h24min27

3- Viviane Favery (BRA) / Tania Clair Pickler (BRA) – 6h28min53

4- Letícia Cândido (BRA) / Hercília Najara (BRA) – 7h11min12

Acumulado - após 4 etapas

Masculino

1- Tiago Ferreira (POR) / Hans Becking (HOL) – 13h23min02

2- Henrique Avancini (BRA) / Manuel Fumic (ALE) – 13h30min49

3- Jaroslav Kulhavy (CZE) / Matous Ulman (CZE) – 13h39min25

4- Lukas Kaufmann (BRA) / Konny Looser (SUI) – 13h55min11

5- Kristian Hynek (CZE) / Martin Stosek (CZE) – 13h55min45

Feminino

1- Jaqueline Mourão (BRA) / Danilas Ferreira (BRA) – 18h08min39

2- Viviane Favery (BRA) / Tania Clair Piclker (BRA) – 18h12min54

3- Karen Olímpio (BRA) / Ilda Pereira (BRA) – 18h19min22

4- Letícia Cândido (BRA) / Hercília Najara (BRA) – 19h06min06