Tiago Iorc é escalado para estrelar o retorno do Acústico MTV no Brasil

Famoso nas décadas de 1990 e 2000, o Acústico MTV está prestes a retornar. O programa que teve especiais com diversos artistas, nacionais e internacionais, incluindo Alanis Morissette, Sandy & Junior, Nirvana e Lulu Santos, já definiu as estrelas que vão marcas a reestreia.

Na versão norte-americana, Shawn Mendes estrelará o primeiro especial do retorno do Acústico MTV. Já aqui no Brasil, essa missão ficará nas mãos de Tiago Iorc. Ele, que lançou seu novo álbum de surpresa, “Reconstrução”, no fim de semana passado, será o primeiro artista a ter o seu Acústico MTV nesse renascimento do programa. O álbum já chegou com videoclipes de todas as músicas.

Segundo o colunista Flávio Ricco, o cantor gravará o especial no segundo semestre deste ano e o programa será lançado também em CD e DVD, como é de costume. O novo Acústico MTV ainda não tem data definida para ir ao ar.