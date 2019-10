Tiago Iorc escreve mensagem antes de show em Feira de Santana: 'Axé!'

Longe dos palcos há quase dois anos, o cantor Tiago Iorc estreia a sua turnê Acústico MTV em Feira de Santana, na Bahia, neste sábado (19). Domingo (20) é a vez de Salvador receber a segunda apresentação dele, na Concha Acústica. Horas antes de subir aos palcos, Iorc escreveu uma mensagem calorosa em seu Instagram contando que está ansioso para voltar aos palcos, mas também dizendo que esse tempo longe dos holofotes foi uma 'travessia bonita'.

"Estreia hoje a turnê Acústico MTV! Tem sido uma travessia bonita esse tempo longe do palco. Infindos ressignificados se deram nesses quase dois anos. Que jornada linda. Sinto que esse retorno vai ressignificar muita coisa, também. O show tá bem bonito, bem verdadeiro. É uma versão itinerante do MTV ao vivo que registramos recentemente (...). E assim seguimos por essa estrada da vida. Axé!", escreveu Tiago.

Na postagem, ele também afirma que é uma alegria ir para a estrada com a mesma equipe e músicos que estiveram com ele no registro ao vivo: "No palco, os queridos irmãozinhos Roberto Pollo nas teclas, Isaias Elpes no contrabaixo, Jeremy Gustin na bateria e Mateus Asato no violão. Mateus tá em turnê pela Ásia e volta pra se enroscar na gente do show de Curitiba até o final da turnê. Até lá, nosso caçula Felipe Dyck assume lindamente os violões". Em menos de duas horas, a postagem ultrapassou 130 mil curtidas e 2,7 mil comentários.

"Contando os segunso pro seu show", escreveu uma fã nos comentários da postagem, que teve chuva de emojis e corações. "Nem estou acreditando ainda que vou te ver de pertinho", afirmou outra seguidora.

Confira a postagem completa.