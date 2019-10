Tiago Iorc estreia turnê Acústico MTV na Bahia neste fim de semana

Exatamente um mês depois de lançar o Acústico MTV, Tiago Iorc finalmente volta aos palcos com uma nova turnê que estreia na Bahia. As primeiras cidades a receber o show são Feira de Santana e Salvador, onde ele se apresenta neste sábado e domingo, respectivamente. Se há uma razão especial para isso não sabemos, porque o cantor se nega a dar entrevistas sobre a carreira.

No Instagram, ele se derreteu pelo estado ao compartilhar fotos de sua passagem por Itacaré esta semana: "Aproveitando os últimos dias antes da turnê que inicia sábado pra me conectar com essa terrinha que tanto me inspira. Da terra ao mar, do fruto ao manjar, do sorriso ao sentimento de lar, eu só sei te amar, Bahia!", escreveu.



O início da turnê encerra o sumiço do cantor, encerrando um ciclo de quase dois anos completamente afastado da vida pública. Um dos artistas brasileiros mais bombados do momento, Iorc viu o número de execuções nas plataformas de streaming subir rapidamente na madrugada do dia 5 de maio,quando lançou o álbum Reconstrução. Sem aviso prévio, o brasiliense de 33 anos surpreendeu a todos com 13 faixas inéditas, todas acompanhadas com clipes roteirizados pelo próprio artista, disponíveis no Youtube.

Sucesso entre o público jovem com letras pop em pegada "good vibes", como Amei Te Ver, Troco Likes e Coisa Linda, Tiago Iorc segue tratando nos álbuns dos temas e das sensações que já havia explorado desde 2015, quando sua carreira nasceu verdadeiramente para o público brasileiro em Troco Likes. No início da carreira, ele explorou composições em inglês e uma sonoridade folk, que soava a ele mais compatível com o idioma que aprendeu desde criança por ter vivido boa parte da vida na Inglaterra e nos EUA.

Aliás, foi para os EUA que voltou para viver o período sabático de um ano e quatro meses, do qual sai efetivamente agora, quando volta aos palcos. Na época em que partiu rumo a Los Angeles, sem maiores explicações. Ele chegou a escrever nas redes sociais o seguinte recado: "Preciso me ausentar dessa vida instagrâmica que nos consome para descobrir novos medos". Em seguida, deletou todas as contas virtuais.

Passado o tempo, Tiago Iorc espertamente transformou o hiato em audiência, usando o mistério como atrativo. Mesmo que não retorne às redes sociais —de onde continua longe — e siga sem dar entrevistas, o cantor será visto pelo público em dezenas de shows que já estão agendados; alguns deles com ingressos esgotados.

As apresentações são relacionadas ao Acústico MTV, mas as músicas vêm de Reconstrução. Para o retorno do famoso projeto da emissora musical, que já apresentou performances épicas de artistas nacionais e internacionais e estava há oito anos sem um lançamento, Tiago Iorc conta com as participações especiais do cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, com quem canta Me Tira Pra Dançar e da cantora Duda Beat, em Tangerina.

Tangerina é o primeiro clipe de uma série de sete vídeos que será lançada no canal de Tiago Iorc no YouTube até o dia 5 de novembro. A íntegra do programa foi ao na MTV no dia 19 de setembro. Na ocasião, foram exibidas 11 das 20 canções que compõem o álbum.

