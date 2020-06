Tiago Iorc lança single em live nesta quarta (03)

O cantor e compositor Tiago Iorc aderiu às lives. Nesta quarta (3), às 21h, ele faz uma apresentação em seu canal no YouTube, na qual lança a música Você Pra Sempre em Mim, o primeiro single do artista para o álbum que lançará pela gravadora Sony.

No final do show virtual, a canção estará disponível em todas as plataformas digitais de streaming. O material marca nova fase do artista, que afirma que o momento de isolamento está sendo muito transformador.

“Recentemente, criei meu próprio escritório para cuidar de todos os assuntos referentes à minha carreira, e isso tem sido muito inspirador. Você Pra Sempre Em Mim foi a primeira música que escrevi, ainda na adolescência. Ela sempre me emocionou e algumas vezes cogitei lançá-la. Senti que agora é hora de lançar e, quiçá, compartilhar um pouco de amor nesse momento tão delicado”, revela Tiago.

O trabalho sucede os álbuns Reconstrução e Acústico MTV, ambos lançado pela Universal Music, em 2019. Reconstrução emplacou todas as 13 faixas no dia de estreia (19 de maio) entre as 50 mais tocadas do Spotify.

À época, Tiago Iorc retornava à cena artística após mais de um ano afastado, vivendo período sabático nos Estados Unidos.

O trabalho tambem marcou a volta do projeto Acústico MTV, grande sucesso dos anos 90. A gravação, realizada em São Paulo para 250 convidados, reuniu canções do álbum Reconstrução, além de sucessos como Amei Te Ver, Coisa Linda, Cataflor, Mil Razões e Troco Likes.