Tiago Iorc ressurge de cabeça raspada em clipe de Masculinidade; veja

Após um hiato de mais de um ano, Tiago Iorc ressurgiu com um novo single. Masculinidade foi lançada de surpresa nesta quinta-feira (11). O artista, de 35 anos, apareceu com um novo visual, de cabelo raspado, e, nas redes sociais, compartilhou um trecho do clipe da nova canção.

Veja o clipe completo:



O vídeo foi dirigido pelo próprio cantor e, através de um clima introspectivo, Tiago discute a masculinidade tóxica. A música é uma parceria do cantor com a dupla Lux & Tróia, formada pelos produtores musicais Lux Ferreira e Tomás Tróia, reconhecidos pelo trabalho com a cantora Duda Beat.

"Eu tava numa de ficar sumido. Dinheiro, fama, tudo resolvido. Fingi que não, mas na verdade eu ligo. Eu me achava mó legal. Queria ser uma unanimidade. Eu quis provar minha virilidade. Eu duvidei da minha validade. Na insanidade virtual", diz os primeiros versos.