Tiago Leifert, Ana Furtado e Larissa Manoela estarão na estreia do novo quadro do Caldeirão

As gravações do novo Caldeirão, comandado por Marcos Mion, seguem a todo vapor! Nesta semana, foi gravado o quadro Sobe o Som, uma novidade do programa. Tiago Leifert, Larissa Manoela, Ana Furtado e Ramon Amorim participaram da disputa e estarão na estreia, marcada para o próximo sábado (4).

Na atração, duas duplas de famosos são desafiadas a adivinhar hits conhecidos ouvindo apenas partes das melodias. Com uma banda fixa, comandada por Lucio Mauro Filho, os instrumentos vão sendo inseridos na música progressivamente até formarem a melodia completa da canção.

Lúcio Mauro Filho comanda a banda do Sobe o Som (João Cotta/TV Globo)

Nas redes sociais, Tiago Leifert falou sobre a experiência:

"O programa está bem legal e o Mion está excelente. Ele está 100% em casa, à vontade, impondo uma alegria um ritmo lá em cima. Vocês vão adorar".

O novo Caldeirão também terá uma versão repaginada do já conhecido quadro "Tem ou Não Tem", que agora vai contar com as participações de famosos. Na estreia, Mion vai receber Juliana Paes e Paulo Vieira, acompanhados por familiares e amigos, em uma disputa pelo prêmio de R$ 30 mil.