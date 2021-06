Tiago Leifert vai apresentar Domingão do Faustão neste domingo

A Globo divulgou que Tiago Leifert vai apresentar o Domingão do Faustão neste domingo (13) já que Fausto Silva está afastado do programa por conta de uma infecção urinária.

A Super Dança dos Famosos segue no programa deste domingo, que contará com as apresentações de Robson Caetano (campeão do Dança dos Famosos 2006), Sophia Abrahão e Dandara Mariana nos ritmos forró e rock. A semifinal do quadro já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira e Lucy Ramos. Enquanto isso, Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar, Viviane Araújo, Carmo Dalla Vecchia e Nelson Freitas aguardam a repescagem para tentar a chance de voltar à disputa.

Confira abaixo a nota na íntegra da TV Globo:

