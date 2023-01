Tiago Ramos passa réveillon com Nadine e acende boatos de recaída com mãe de Neymar

Tiago Ramos passou a virada de ano com Nadine Gonçalves, sua ex-namorada e mãe do jogador Neymar Jr. Pelas redes sociais, o ex-A Fazenda publicou imagens em que aparece em uma casa que possui decoração igual a de Nadine, em São Paulo. A matriarca, por sua vez, não aparece nas fotos.

Nadine está solteira desde agosto, quando terminou o affair com o muso fitness Rafa Talamaski.

Até o momento, Nadine e Tiago não se pronunciaram oficialmente sobre uma possível reconciliação. Essa, porém, não seria a primeira vez, já que o ex-casal já reatou e terminou o namoro algumas vezes.

Desde o fim do término, Tiago tenta reatar o namoro com a mãe de Neymar. Na época do romance, veio à tona que o modelo já viveu romances com homens e também integrou um trisal com um casal gay de São Paulo. Quando estava namorando Nadine, ele se envolveu em várias confusões e brigas, que envolveram até a polícia.

O modelo participou recentemente do reality show "A fazenda", do qual foi expulso por agressão. Antes do confinamento, ele estava vendendo nudes em um site de conteúdo adulto e cobrava aos interessados a quantia de R$ 39,90 mensais.