Ticiane Pinheiro passa férias com a família no sul da Bahia: "Dias incríveis"

Acompanhada da família, Ticiane Pinheiro está curtindo os últimos dias de férias no sul da Bahia. Ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli, da filha do casal, Manuella, de 3 anos, e de Rafaella Justus, de 13, do casamento com o Roberto Justus, a apresentadora tem vivido momentos divertidos em um dos seus locais preferidos no estado.



O grupo está novamente hospedado no hotel boutique Campo Bahia, que fica localizado na enseada do vilarejo de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, a 23 km do aeroporto de Porto Seguro. É o mesmo local onde Sabrina Sato passou o Réveillon com a família.



Em uma postagem no seu perfil no Instagram, a Ticiane publicou um álbum com diversas fotos, em uma delas aparece também com a irmã de Tralli, Isabella, com o marido e o filho, durante um passeio de barco.



A apresentadora usou o texto do post para se despedir de Rafaella. "Dias incríveis e muito especiais com você aqui, meu amor, Rafa. Agora aproveite o restinho das férias com seu pai. Já estamos com muitas saudades! Te amamos muito!!! Boa viagem", escreveu.