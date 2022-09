Tico Santta Cruz diz que esposa foi agredida: "Cinco homens embriagados e violentos"

O cantor Tico Santta Cruz, do Detonautas, usou seu Twitter para contar que sua esposa, Luciana Fontenelle, foi agredida no bairro onde o casal mora. O caso aconteceu no sábado (24).

"Ontem de madrugada minha esposa foi agredida no lugar onde moro. A PM foi chamada e fez um EXCELENTE atendimento - quero deixar esse registro. Cinco homens embriagados, violentos e completamente desrespeitosos. Se não fosse as autoridades 31° batalhão, teria acontecido uma tragédia", escreveu.

Após receber dezenas de mensagens de apoio dos fãs, ele agradeceu pelo carinho e disse que a esposa não chegou a sofrer agressões físicas. "Obrigado a todos que enviaram mensagem de solidariedade a minha esposa que foi agredida verbalmente na madrugada de ontem! Esse carinho e empatia nos fazem crer que o amor prevalecerá. Gratidão".

Tico e Luciana estão juntos há 22 anos e são casados há 7. O casal tem dois filhos, de 20 e 13 anos.