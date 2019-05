Tidelli vai festejar 30 anos com festão no Ecoresort Tivoli da Praia do Forte em agosto

(Foto:GB Souza/Divulgação)

Luciano, Tatiana e Roberta Mandelli comandam a marca de móveis no Brasil

Os irmãos Mandelli estão preparando uma super comemoração para celebrar os 30 anos da Tidelli. O evento, que vai durar quatro dias e vai acontecer no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, vai reunir centenas de convidados - especialmente arquitetos, designers e fornecedores – em torno de uma programação que inclui bate-papos com grandes nomes do setor de decoração, jantares, shows exclusivos e muitas atividades ao ar livre. De acordo com Roberta Mandelli, sócia da marca de móveis, a Tidelli vai premiar projetos de profissionais que se inscreveram no programa Tidelli Outdoor Living, nas categorias mostras de decoração, projetos residenciais e também corporativos.

Oitentão

O Yacht Clube da Bahia vai celebrar seus 84 anos com uma festa para sócios e seus convidados no salão de eventos, no dia 31 de maio. A noite será embalada pelos acordes da M&I Eventos Musicais, dos músicos Marcelo & Ítalo, e pela voz do cantor Beto Narchi. O restaurante Veleiro assina o cardápio. Já no dia 1º de junho, às 11h30, acontece o tradicional brinde para os associados no espaço Rosa dos Ventos, ao som da banda da Marinha.



Música na cozinha

A cantora Maria Gadú vai desembarcar em Itacaré, na Costa do Cacau, no dia 27 de julho, para uma apresentação especial dentro da programação do Festival Gastronômico de Itacaré que está na sua sexta edição e que acontece entre os dias 25 e 28 de julho, em diversos restaurantes da badalada cidade praiana. A novidade de 2019 será a criação do Circuito Gastronômico na orla de Itacaré com feira gastronômica, armazém do cacau, chocolate e produtos regionais, cozinha show, feira agricultura familiar, feirinha de artesanato, lançamento dos roteiros gastronômicos, apresentações culturais e shows musicais.

Paixão pela Bahia

Num bate-papo no bar do Fasano, em São Paulo, que durou até a madrugada regado a quatro garrafas de Borgonha, cigarros e charutos, Rogério Fasano e o chef francês Érick Jacquin, fecharam a noitada com a seguinte questão: onde morariam se ficassem muito ricos. Rogério disse que viveria em Londres, enquanto o apresentador do programa Master Chef saiu-se com essa: “Londres é chato pra c... Se eu ficasse rico iria para a Bahia. Pagaria meus amigos para me visitar na Bahia. Acho que é o lugar mais sossegado do mundo, nem chove por lá...”, disse. A conversa entre os dias foi publicada na última edição do jornal Corriere, editado pelo grupo de hotéis.

(Divulgação)

Erick Jacquin vai abrir um novo restaurante em São Paulo

Ocupação artística

O Teatro Gamboa Nova será ocupado pela encenadora, dramaturga e atriz Paula Lice para celebrar seus 20 anos de teatro. Entre os dias 1 e 16 de junho, a artista se apresenta no projeto Prata da Casa com quatro espetáculos assinados por ela. São eles: Santa Maravilha Recebe, Criança viada ou de como me disseram que eu era gay, Parece Bolero e Para o Menino Bolha. Além das peças, Lice lança o livro-baralho Pequeno Oráculo Invisível de Crianças Imaginadas, oficina e instalação artística.

(Divulgação)

A baiana Paula Lice está completando 20 anos de carreira

Anos 1980

O musical Frenético Dancing Day´s, de autoria de Nelson Motta e Patrícia Andrade, e direção de Deborah Colker, vai desembarcar no Teatro Castro Alves nos dias 5 e 6 de julho. O espetáculo, que já foi visto por mais de 100 mil pessoas na temporada paulista, transporta para o palco a aura mítica em torno da famosa boate carioca. Além de Salvador a peça vai percorrer seis outras cidades brasileiras. A produção é de Marlucia Sie.

Foto:Leo Aversa/Divulgação)

Espetáculo musical celebra a era da discoteca dos anos 1980

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

A gaúcha Débora Lehnen comanda cervejaria em Lauro de Freitas

A cerveja sempre esteve presente na vida de Débora Lehnen. De origem alemão, a gaúcha de Dois Irmãos cresceu assistindo a família celebrar as conquistas com a bebida. Formou em Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi fazer mestrado na Califórnia. O destino parecia traçado, mas aí apareceu um baiano em sua vida e lá veio ela morar na Bahia. Logo percebeu que havia uma lacuna no mercado de cervejas artesanais. Juntou o DNA com a tabela periódica e criou sua cervejaria, a Proa, que tem fábrica em Lauro de Freitas. Com o objetivo de difundir sua marca, ela planeja para o começo de junho, visitas guiadas a unidade fabril. Antes inaugura, no próximo dia 23, o Bar Proa Salvador, um espaço dedicado a bebida, na Rua das Hortênsias, na Pituba. O bar contará com 15 torneiras para servir as criações artesanais da marca, entre elas uma cerveja com gin, o destilado da moda. Além dos rótulos exclusivos, todos produzidos localmente, Débora contará com um corner da forneria Cozi, que ela inaugura em breve no Rio Vermelho. Para quem está nos arredores de Lauro de Freitas também pode conferir suas criações no bar da fábrica que funciona de quinta a sábado.

Mais +

O Cafelier, um dos espaços mais charmosos e elegantes da cidade, vai completar 25 anos amanhã (22) com a exposição Um brinde ao café 2, que reúne 100 artistas convidados pelo dono da casa Paulo Vaz para usar bules de café ou chá como suporte para suas criações. Esta é a segunda edição da mostra, na primeira o suporte foi xícara. Criativo esse Paulo Vaz! Não dá pra perder.

Menos –

A Bahia lidera mais um ranking desolador. O estado possui a segunda maior taxa de desemprego do país, ficando atrás apenas do Amapá. O índice de desempregados que no último trimestre do ano passado era de 17,4% subiu para 18,3%. Este dado é de uma pesquisa do IBGE que registra ainda que o Nordeste lidera a maior taxa de desocupação entre as regiões, passando de 14,3% a 15,3%. Tá difícil!