Tierry e Gabi Martins, ex-BBB20, viajam juntos para Morro de São Paulo

Foto: Reprodução/Instagram

A amizade entre o cantor Tierry e a cantora e ex-BBB Gabi Martins virou parceria musical de sucesso, na canção ‘Prints’, recém-lançada e já com 4,4 milhões de acessos, e continua evoluindo...

O affair (ou namoro) do baiano com a mineirinha agora aportou em Morro de São Paulo, onde os pombinhos passam alguns dias se curtindo.

Chegaram de jatinho, na companhia do amigo, o cantor Kevi Jonny, que ficou no quarto ao lado onde os dois se acomodaram. O aconchego é no Hotel Porto Do Zimbo, que fica na Quarta Praia de Morro.

Gabi postou foto dançando com Tierry nesta segunda (Foto: Reprodução/Instagram)

Na noite deste domingo (27), o autor do hit ‘Rita’, que é a música mais tocada nas rádios do país nesse final de ano, foi até o centro da vila e deu um pulo na Expresso Cappuccino, cafeteria e delicatessen do primo do cantor, Laurent Andrade.

O próximo destino do casal, segundo o colunista Leo Dias, será Fernando de Noronha, onde devem passar a virada do ano. Felicidades ao novo casal!

Leia mais notícias do Alô Alô.