Tierry se disfarça e vai a show de Gabi Martins escondido

Segundo o colunista Léo Dias, o cantor Tierry foi ao show da ex Gabi Martins disfarçado. Ele teria usado a roupa da equipe técnica dela para assistir do palco a apresentação que Martins fez na sexta-feira (18), no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. Ainda segundo Léo Dias, a cantora não sabia de nada até ser informada pelo colunista.

Naquele dia, Gabi abriu o show de Henrique & Juliano e tinha toda a sua família na plateia. A família dela não se relaciona bem com Tierry, que já falou mal da ex-sogra para alguns veículos da mídia. Pessoas próximas a cantora teriam se perguntado o cantor foi fazer lá, sem avisá-la ou notificá-la. Ele permaneceu “escondido” o tempo todo, mas não deixou de registrar que estava no local. Gabi introduziu uma música no show dizendo: “Essa aqui vai pros ex de todo mundo, inclusive o meu!”. Neste momento, Tierry teria gravado um vídeo, de cima do palco, mostrando que ele estaria ali.

Gabi e Tierry terminaram a relação em janeiro deste ano e desde então eles já foram vistos juntos algumas vezes, mas permanecem solteiros. De acordo com a coluna, a assessoria de Tierry afirmou não ter conhecimento de que ele foi ao show de Gabi.