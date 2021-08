Tierry termina namoro com Gabi Martins, diz colunista

O namoro de Tierry e Gabi Martins chegou ao fim nesta terça-feira (10), segundo o colunista Leo Dias, da Metrópoles.

O colunista diz que o namoro já estava em crise e agora o cantor baiano resolveu dar o ponto final. Ele inclusive já tirou as fotos que tinha com Gabi do Instagram.

O casal assumiu o relacionamento no início do ano. Apesar dos poucos meses de namoro, os dois já faziam planos para casar.

A assessoria dos dois diz que está tudo bem,a firma o colunistas, mas, por enquanto, eles não estão mais juntos.