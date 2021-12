Tik Tok Awards premiou influencers e teve participação de Caetano

Foi realizado na noite desta quarta-feira (15), em São Paulo, o TikTok Awards Brasil 2021. O evento premia os mais diversos talentos e tendências que surgiram nessa rede social no último ano. A transmissão foi ao vivo no @TikTokBrasil. Diversos cantores e cantoras se apresentaram, incluindo Ludmilla, Zé Felipe, Marina Sena, MC Don Juan e Mari Fernandez.

Caetano Veloso fez uma apresentação especial e cantou a música Sem Samba Não Dá, do seu álbum mais recente, Meu Coco. Antes, foi exibido um vídeo gravado por Gregório Duvivier e João Vicente de Castro, do Porta dos Fundos. A dupla interpretava dois empresários da música que diziam ser responsáveis por "levantar" a carreira do baiano, que, segundo eles, estava "morta". Os mesmos personagens haviam aparecido recentemente num esquete do Porta dos Fundos que satirizava o TikTok e que tinha a participação de Caetano.

Ao todo, foram 20 categorias. Os cães Mada e Bica (@madaebica) ganharam o prêmio mais importante, Vídeo do Ano. Outros vencedores foram John Bin (categoria Fofoca? Aceito!); Bia (Credo, que Delícia); Ruivinha de Marte (Hitou no TikTok) Raquel Freestyle (Joga y Joga).

A jornalista e influenciadora digital Foquinha fez a cobertura do tapete vermelho e Sabrina Sato apresentou a cerimônia, ao lado de Camila Pudim e Pequena Lo, e do embaixador global de games do TikTok, Nobru.

Tiago Iorc também participou, no entanto, sem cantar. Ele introduziu a apresentação de Caetano, junto com Sabrina. Antes, no tapete vermelho, Iorc apareceu com a namorada, a terapeuta Duda Rodrigues. O surgimento do casal em público foi surpreendente, já que os dois estavam fora das redes sociais há algum tempo.

"Acho que cada um tem uma experiência particular com isso tudo que estamos vivendo e foi importante me distanciar de certas coisas. Eu precisava organizar na minha vida e como quero estar nesse meio", explicou o cantor ao site Quem.

Duda disse que, coincidentemente, ela também se afastou das redes sociais. "Ah, eu também aproveitei e fiz um detox. Não teve nada a ver com ele, mas também senti, fiquei uns meses e acho que é sempre importante", contou ela, que elogiou as mudanças no namorado.

O TikTok foi lançado na China em setembro de 2016 e pertence à empresa ByteDance. A partir de 2018, esteve disponível em mais de 150 mercados e em 75 idiomas. O aplicativo permite que os usuários criem vídeos curtos de até 60 segundos. A ferramenta já teve mais de 2 bilhões de downloads.

