TikTok taz Gretchen Week, com três challenges inspirados na Rainha dos Memes

Cantora, empresária, dançarina e atriz, Gretchen reafirma seu título como Rainha da Internet ao conquistar também os usuários do TikTok, plataforma de vídeos de formato curto. Em menos de dois meses, ela acumula mais de 80 mil seguidores em seu perfil oficial com vídeos divertidos de seu dia a dia, seja cantando com o noivo Esdras, fazendo challenges famosos com a filha Valentina ou dando dicas para os fãs conquistarem o crush.

Junto ao TikTok e sua facilidade de viralização de conteúdos, a mais nova creator da plataforma lança a Gretchen Week com três desafios exclusivos e propostos pela mesma, incluindo áudios originais, hashtags, sticker com as expressões que se tornaram memes e até coreografia especial. Durante uma semana, de 21 a 26 de julho, o público será convidado a se expressar criativamente e postar suas versões dos memes icônicos de uma das maiores celebridades do Brasil.

A dona de hits inesquecíveis como Conga Conga Conga comemora o reconhecimento. “Por ter filhos de várias idades diferentes, eu vivo aprendendo coisas nesse universo digital. Quando um deles cresce, o outro vem com uma novidade (risos). O TikTok é o meu mais novo queridinho! Me divirto e passo horas desbravando, conhecendo pessoas. Pra ficar melhor ainda, eles propuseram essa parceria linda e eu topei na hora! Adorei a ideia da Gretchen Week!”, falou.

Programação:

#MemeQueenGretchen - Terça, 21 de julho

Imite a Rainha dos Memes! Use seus áudios e faça o seu próprio meme.

#CongaChallenge - Quinta, 23 de julho

Use a música Conga, Conga, Conga da Gretchen! Volte para os anos 80 e faça aquela dancinha bem TikTok!

#MooddaGretchen - Sábado, 25 de julho

Use o filtro da Gretchen e imite as suas reações famosas!