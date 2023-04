TikTok, Twitter, Meta, Google, Amazon têm 4 meses para se adequar a novo regulamento

A União Europeia (UE) listou nesta terça-feira, 25, serviços de empresas como Apple, Amazon, Meta, Google, TikTok e Twitter como plataformas ou mecanismos de busca online muito grande. A partir da designação, as companhias terão quatro meses para entrar em conformidade com o Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês).



A nova legislação sobre conteúdo digital - a de maior alcance do mundo - obrigará 19 serviços de mídia social, busca e comércio eletrônico a cumprir regras estritas até o fim de agosto.



Infratores enfrentarão multas de até 6% de sua receita anual global.



A lei inclui a possibilidade de bloquear os serviços de uma plataforma em caso de certas infrações repetidas.