Tiktoker que tinha capivara de estimação é multado em R$ 17 mil pelo Ibama

Bem cuidada, amada e famosa nas redes sociais. A capivara "Filó", que vivia com Agenor Tupinambá, de 23 anos, vai ter de viver em um centro de tratamento animal após o fazendeiro ser denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal.

O tiktoker, que tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, é famoso na rede social por mostrar a rotina da capivara, desde o acordar, até a hora de dormir, exibindo a alimentação e a forma como ela era bem tratada na fazenda. Nesta terça-feira (18), ele recebeu uma notificação do Ibama, alegando que terá de pagar uma multa de mais de FR$ 17 mil, além de ter que retirar todas as publicações feitas com a companheira.

Os dois moram em Autazes, no interior do Amazonas. No Instagram, Agenor lamentou a situação e falou que ama os animais, não entendendo o motivo de ter sido denunciado por maus-tratos.

"Eu cresci no meio do mato e lá nasceu a minha paixão pelos animais. Eu só saio de lá para estudar agronomia na capital, curso que escolhi para poder servi-los ainda mais. De todas as surpresas que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus-tratos e exploração contra animais. Também fui acusado de matar um animal do qual todos são testemunhas que só dediquei amor e fiz tudo que podia para preservar sua vida", escreveu.

Agenor ainda aproveitou para falar que não é invasor, pelo contrário, está no habitat natural dos animais, além de está de passagem no lugar. O tiktoker está sendo acompanhado juridicamente pela deputada estadual Joana Darc e tem 20 dias para apresentar sua defesa.