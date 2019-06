Tim lança Plano Família com assinatura do Netflix

A Tim lançou oficialmente ontem o plano Black Família, com franquia de 60 a 180 gigas de internet para grupos familiares de até cinco integrantes. A operadora é a última entre as concorrentes de telefonia móvel a entrar no segmento de planos compartilhados e quer compensar o atraso sendo a primeira do Brasil a oferecer a assinatura da Netflix incluída no pacote.

Além da gigante do serviço de streaming de filmes e séries, a oferta da Tim inclui, ainda, as aplicações Tim music e Tim Banca disponibilizadas para todo o grupo familiar. O primeiro é um serviço de streaming de música em parceria com o Deezer,e o segundo permite a leitura de mais de cem revistas e editadas no Brasil. Os preços dos pacotes variam de R$269,99 a R$499,99.

Os pacotes também incluem ligações gratuitas para todas as operadoras do Brasil e roaming internacional com 7 dias de WhatsApp e 30 minutos de ligações por voz. A oferta ser completa com a opção de compra do iPhone XR por até metade do preço encontrado nas lojas da Apple a depender da franquia de internet contratada.

O lançamento foi feito durante a Convenção da operadora, que reuniu equipes de vendas da operadora em todo o país no Rio de Janeiro. Segundo o CEO da empresa, Pietro Labriola, o Tim Black Família é uma das apostas para a companhia registrar um crescimento de 3 a 5% nas receitas este ano em relação a 2018.

"Onde você é mais fácil é onde você tem mais oportunidade de crescimento", destacou durante a coletiva de imprensa para justificar a adesão da operadora a planos família. Ainda de acordo com ele, os novos planos estão em linha com o posicionamento da empresa, reconhecida por pesquisas qualitativas como sendo jovem e inovadora, características que a levaram a parceria com a Netflix.

O diretor de marketing para o consumidor da Tim, Renato Ciuchini, também presente na coletiva, afirmou que o lançamento dia planos periciando antecipar tendências de mercado e exigiram uma reformulação total do aplicativo Meu Tim, para dar maior resolutividade a cabeça ferramenta.

Ainda assim, o cliente dos planos família vão ter acesso direto a um atendimento humano caso desejem ou não consigam a solução estrada usando o Meu Tim. Por fim, Ciuchini expluciu que os novos pacotes mantém a oferta de uso das redes sociais sem desconto da franquia de internet, mas que o uso da Netflix vai descontar da franquia.



*O editor viajou ao Rio de Janeiro a convite da Tim.