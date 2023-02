Timbalada arrasta fãs em desfile pela Barra

Poucas coisas são mais tradicionais no Carnaval de Salvador quanto o desfile da Timbalada. Afinal, o grupo lançado por Carlinhos Brown em 1991 consegue reunir tudo aquilo que uma boa noite de Carnaval pede. Sem exageros. Samba-reggae inconfundível que se mistura com o Axé raiz, tudo isso guiado pelo bumbo dos tambores. E, embaixo do trio, o público mais parece vivenciar uma procissão do que "só um show no Carnaval".





Já ali pela altura do Clube Espanhol, o trio da Timbalada despontou e já dava para ouvir dos foliões, mesmo ainda sem ver o trio direito, exclamações como "ai meu Deus, é Timbalada! Sabia! Não acredito", disse uma foliã enquanto descia do Morro do Gato. Já outros, com o trio passando, afirmavam, sem mais nem menos "agora é esse que a gente vai seguir". E é assim que são os desfiles do bloco ao longo dos mais de 30 carnavais em sua história.





Nesta quinta-feira (16), primeiro dia oficial do Carnaval, a Timbalada não contava com Carlinhos Brown, que subiu em outro trio. Mas quem estava lá em cima também eram velhos conhecidos dos timbaleiros: Denny e Buja vivem uma sintonia nos palcos e trios que pouco se vê, quase como um Romário e Bebeto do Carnaval baiano.





No repertório, certamente não faltaram sucessos, todos eles embalados, claro, pelas mãos no alto batendo palmas, muitas delas tingidas com as também tradicionais pinturas com tinta branca.





Depois da bem sucedida temporada de ensaios da Timbalada no Candeal Ghetto Square, que atraiu turistas, artistas e os fiéis timbaleiros, a estreia do Carnaval deu o tom do que esperar do grupo nos próximos dias de folia. A Timbalada volta a se apresentar, em Salvador, na pipoca nos dias 17, 18, 19 e 21.





