Timbalada ‘das antigas’ esgota abadás e enche foliões de nostalgia

Não tem jeito. Quem já foi timbaleiro um dia, nunca vai deixar de ser. E não foi só a folia que voltou após a pandemia, mas também, aquele sábado de Carnaval do bloco com abadás esgotados. Se ainda tinha algum fã que guardava mágoa das mudanças que a banda sofreu nos últimos anos, nem lembra mais. “Eu já sou um patrimônio tombado da Timbalada”, garante o contador Domingos Sávio, 60, um dos timbaleiros que fez as pazes com a banda de uma vez por todas nesse carnaval. “Tem mais de 25 anos que saio no bloco, vou para o ensaio e tudo mais. Agora, eu só paro na ressaca timbaleira”, acrescentou.

Amiga Sávio, a representante comercial Iramar Santana, 54, disse que colocou para fora toda a euforia que nem sabia que tinha. “A gente entendeu que quem não morreu precisa viver. O Carnaval foi isso para mim. Uma euforia coletiva e um reencontro com a Timbalada muito aguardado”.

E foi justamente esse sentimento de nostalgia, de uma Timbalada que voltou ás suas raízes, que marcou a passagem do bloco no sábado (18) e domingo (19) no circuito Barra-Ondina. “Há 30 anos, a Timbalada lançava seu primeiro álbum. E neste Carnaval, estamos celebrando nossa história, mas não olhando apenas para dentro, mas sim, para todo o redor”, disse Denny Denan, que desde 2021 divide os vocais da banda com o cantor Buja, após voltar à banda.

Raízes

Em homenagem às pessoas que fizeram parte da história da banda e inspiraram a Timbalada, o bloco olhou para a ancestralidade, como complementou Denny: “Hoje, aqui, estou fazendo história e reconhecendo [os artistas que inspiraram o grupo] também. Nós só temos a agradecer aos ancestrais", completou. Bob Marley, Neguinho do Samba, Fialuna, Mestre Pintado do Bongô, Gilberto Gil e Carlinhos Brown foram lembrados durante todo circuito.

No domingo, o anfitrião do bloco foi Carlinhos Brown, que levou como convidados ex-integrantes da banda como Ninha, Xexéu, Patrícia Gomes, Amanda Santiago e Paula Sanffer. “Nesse momento, todo o nosso conjunto, todo movimento da Timbalada se une em torno de agradecer pela vida, então, a gente não poderia deixar de trazer para esse desfile os lendários timbaleiros. Meu compadre Ninha, meu querido Xexéu, minhas vozes femininas mais potentes Patrícia Gomes, Amanda Santiago e Paula Sanffer. A Timbalada existe por causa deles, por causa da confiança que eles tiveram em mim, como criador da Timbalada”, afirmou Brown.

Conhecido como o ‘gogó de ouro’ da Timbalada, Ninha também comentou a importância desse (re)encontro depois de dois anos sem Carnaval. “Foram quase três anos, um afastado do outro. São 30 anos de uma estrutura, de um mundo mágico que surgiu no Candeal ao comando do cacique, rei do carnaval, Carlinhos Brown. Hoje nós estamos nos reencontrando, confraternizando”.

Em seguida, o comando foi pegar no ombro de quem estava ao lado. Entoando Zorra - um dos hits timbaleiros mais conhecidos na voz de Ninha - em plena chuva que caia no Farol, não teve timbaleiro que não atendesse ao pedido.

O próximo encontro é na Ressaca Timbaleira que acontece no domingo (26), no Candyall Guetho Square, a partir das 16:30h.



