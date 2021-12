Timbalada e Afrodisíaco animam a  1ª edição do Garden Sessions

A Timbalada faz dobradinha com o Afrodisíaco na 1ª edição do Garden Sessions, festa que acontece no próximo sábado (18), a partir das 17h, no Praia do Forte Garden. A festa, que marca a abertura do verão do novo espaço de eventos, situado em Praia do Forte, no Boulevard dos condomínios Enseada do Castelo e Praia Bella. Os ingressos custam R$ 180 (+ R$ 14,40 taxa) e estão à venda pelo Bora Tickets.

Em cumprimento ao art. 3º do Decreto nº 20.658 de 20/08/2021, do Governo do Estado da Bahia, é obrigatório: comprovação das duas doses ou dose única (Janssen), mediante apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do Certificado Covid obtido através do aplicativo ConecteSUS do Ministério da Saúde.

SERVIÇO: 1ª Edição do Garden Sessions, com Timbalada e Afrodisíaco | dia 18 de dezembro, a partir das 17h, em Praia do Forte | Ingressos: R$ 180 (+ R$ 14,40 taxa), à venda no Bora Tickets.