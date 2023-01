Timbalada é atração confirmada no Festival Sarará

O ano mal começou e o Festival Sarará já anunciou as primeiras atrações da décima edição. Nomes como Marisa Monte, Timbalada, Fat Family, Rico Dalasam, Kayblack, Leall e Urias são os primeiros confirmados do evento, que acontecerá no dia 26 de agosto, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte. Ingressos já estão à venda no site www.sympla.com/festivalsarara.

O festival de sentir, que começou em 2014 celebrando o amor e nas últimas edições presenciais reuniu um público de 35 mil pessoas, tem como propósito a valorização e liberdade de gente. O evento, mais do que apresentar um line up diverso, propõe uma experiência de união de sentidos entre público, produção e arte. De conexão entre pessoas com todos os credos, de várias cores, com todas as orientações sexuais e com vivências e perspectivas múltiplas.

“Nossa principal via de conexão é a música. E, no processo de construção do Sarará, encontramos formas de entender e viabilizar caminhos de união a partir do respeito pelo diferente e da consagração da diversidade. Esse ano vamos celebrar ainda mais a diversidade nesse festival que só cresce”, explicou Bell Magalhães.

A Mandala Sarará, que traz como reflexão "despertar para aceitar, para conviver, para evoluir, para sentir”, neste ano evidencia o “Despertar” como conceito do festival. terá nomes como Marisa Monte, Fat Family, Rico Dalasam.