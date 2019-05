Timbalada estreia Reguetho Junino neste domingo (19)

A banda Timbalada antecipa o clima junino em uma festa preparada especialmente para isso. Trata-se do Reguetho Junino, evento cuja primeira edição acontece neste domingo (19), às 17h, no Candyall Ghetho Square. Sob o comando dos cantores Buja Ferreira, Paula Sanffer e Rafa Chagas, a festa também marca o lançamento do clipe Rei Gonzaga, filmado na Fazenda Rancho da Vila em Feira de Santana, dirigido por Lucas Lyrio e que conta com a participação de Chambinho do Acordeon, que interpretou Luiz Gonzaga no filme Gonzaga: de Pai para Filho. Chambinho é também o convidado especial do show.

SERVIÇO

O quê: Reguetho Junino da Timbalada, com Chambinho do Acordeon

Quando: 19 de maio (domingo), às 17h

Onde: Candyall Guetho Square

Quanto: R$ 80 (pista); R$ 120 (inteira)

Vendas: Site Sympla, Lojas Souht e Balcão de Ingressos

Informações: (71) 3113-1504