Timbalada honra ancestralidade e história de 30 anos do bloco em desfile na Barra

O Bloco Timbalada, que teve todos os abadás esgotados para o Carnaval 2023, se apresenta neste sábado (18), no circuito Dodô (Barra-Ondina). Denny e Buja prometeram, ainda na concentração do bloco, um desfile que vai homenagear as pessoas que fizeram parte da história da banda.

"Há 30 anos a Timbalada lançava seu primeiro álbum. E neste carnaval, estamos celebrando nossa história, mas não olhando apenas para dentro, mas sim, para todo o redor”, afirmou Denny.

"Hoje aqui estou fazendo história e reconhecendo [os artistas que inspiraram o grupo] também", disse Denny, chamando os timbaleiros com um hit 'raiz'; "Hoje nós agradecemos aos ancestrais", completou.

Bob Marley, Neguinho do Samba, Fialuna, Mestre Pintado do Bongô, Gilberto Gil e Carlinhos Brown são alguns artistas homenageados pela Timbalada no desfile do Bloco neste sábado.

O projeto “ANCESTRAIS” para o Carnaval da Timbalada tem a direção artística de Fred Soares. A intenção é trazer toda a nostalgia para os foliões do bloco. A pegada é raiz. O cenário de trio é assinado pela artista plástica carioca Natália Lana e produzido pela Zoom Imagem. Os figurinos foram assinados por Luciano Santana e as performances visuais são de Pablo Pitombo.

