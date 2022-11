Timbalada promove edição especial de ensaio com show de Carlinhos Brown e convidados

Em celebração aos seus 30 anos, o Bloco Timbalada promove uma edição especial do seu ensaio com show de Carlinhos Brown e convidados. O evento acontece no dia 11 de dezembro, a partir das 16h, no Candyall Guetho Square, em Salvador.

Em show com mais de 3h de duração, o Cacique Brown recebe Patrícia Gomes, Amanda Santiago, Paula Sanffer, Ninha e Xexéu, cantores que embalaram sucessos e marcaram a história da Timbalada. Os ingressos podem ser adquiridos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, ou através do site www.boratickets.com.br.

