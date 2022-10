Timbalada revela data para retorno de tradicionais ensaios no Candeal

Após alguns dias criando expectativa quanto ao retorno dos ensaios no Candyall Guetho Square nas redes sociais, a Timbalada confirmou, em primeira mão para o Alô Alô Bahia, a data que marca a abertura da temporada de encotros musicais. A primeira edição do tradicional ensaio de Verão acontecerá no dia 4 de dezembro, trazendo músicas inéditas e sucessos do grupo, em show comandado pelos vocalistas Denny Denan e Buja Ferreira.

“É uma alegria enorme poder voltar pra casa, poder sentir de novo a energia que só o Candyall e a nação timbaleira possuem. Tô muito feliz!”, celebrou Denny.

O ensaio trará como novidade um repertório de canções inéditas, que foram gravadas em Fortaleza (CE), no novo projeto audiovisual da banda percussiva, que será lançado em breve.

“É uma honra poder subir no palco e trazer os ensaios da Timba para o berço dela, onde tudo começou. E ainda mais feliz em poder estar ao lado de meu amigo Denny, que é referência musical e artística. Vamos chegar com tudo!”, garantiu Buja.

Os ingressos começarão a ser vendidos na primeira semana de novembro e os locais de venda serão divulgados em breve.

