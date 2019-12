Timberlake nega traição, mas pede desculpas à mulher: 'Bebi demais'

Justin Timberlake usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para esclarecer sobre rumores de que estava tento um relacionamento extraconjugal com a atriz Alisha Wainwright. Os dois participam das gravações do longa Palmer e foram vistos juntos, de mãos dadas, e flagrados por paparazzi. Justin e Jessica Biel estão casados desde 2012.



"Fico longe das fofocas o máximo que posso, mas, para minha família, é importante abordar rumores recentes que estão prejudicando as pessoas que amo. Algumas semanas atrás, demonstrei um forte lapso de julgamento - mas deixe-me esclarecer - nada aconteceu entre mim e minha colega de elenco. Bebi demais naquela noite e me arrependo do meu comportamento", admitiu o cantor.



Justin Timberlake também disse que esse não é o tipo de comportamento que quer ter, sobretudo diante do filho, Silas, de apenas quatro anos de idade. O cantor aproveitou para garantir que não traiu a esposa. "Não foi isso. Estou incrivelmente orgulhoso de trabalhar em Palmer. Ansioso para continuar a fazer este filme e animado para as pessoas vê-lo", afirmou.



O cantor finalizou o texto no Instagram pedindo perdão para as pessoas que ama. "Peço desculpas à minha incrível esposa e família por colocá-los em uma situação tão embaraçosa e estou focado em ser o melhor marido e pai que posso ser", concluiu.