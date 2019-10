Time alemão demite meia por apoiar ação da Turquia contra curdos

O meia Cenk Sahin foi dispensado do St. Pauli, clube da segunda divisão da Alemanha, por ter apoiado, pelo Instagram, uma incursão miliar da Turquia no norte da Síria, contra os curdos. Ele chegou a apagar a publicação, mas não foi suficiente para ficar com o emprego.

"Depois de diversas conversas entre os dirigentes do clube e o jogador, Cenk Sahin foi liberado dos treinamentos e jogos de forma imediata. Os fatores principais para a decisão foram o desrespeito aos valores do clube e também a necessidade de proteger o atleta", afirmou, um comunicado oficial, o clube, após a demissão do jogador.

O St. Pauli afirma que conversou com torcedores que moram na Turquia e que rejeita qualquer ação de guerra. Ainda de acordo com o time, o meia mantém seu contrato, mas está liberado para treinar e jogar por qualquer outra equipe.