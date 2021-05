Time de Mano Menezes na Arábia Saudita anuncia Anderson Talisca

O atacante Anderson Talisca, de 27 anos, é o mais novo reforço do Al Nassr, da Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (17), o clube anunciou oficialmente a contratação do brasileiro, que estava no Guangzhou Evergrande, da China. Revelado pelo Bahia, ele assinou por três anos com a equipe árabe.

Desde abril, o Al Nassr é comandado pelo técnico Mano Menezes. Atualmente, o time ocupa a quinta colocação da liga local e está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Talisca deixa o futebol chinês após três temporadas. Ao todo, anotou 39 gols em 65 jogos pelo Guangzhou e faturou o título da liga local em 2019.

O baiano foi um dos brasileiros que não conseguiram retornar à China em 2021 para o início da Superliga, em abril, devido às restrições de locomoção impostas pela pandemia do novo coronavírus. Em postagem nas redes sociais, Talisca se despediu do Guangzhou e lamentou as circunstâncias da saída. O contrato com o clube chinês ia até o fim de 2022.

"Infelizmente, ninguém previu ou pode controlar o que vem acontecendo no nosso planeta e lamento muito por tudo isso que estamos vivenciando neste momento. Vocês estarão pra sempre na minha memória e no meu coração! Muito obrigado por tudo!", postou.