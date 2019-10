Time de Talisca perde na 1ª semi da Liga dos Campeões da Ásia

Com participação brasileira decisiva, o Urawa Reds saiu na frente do Guangzhou Evergrande na briga por uma vaga na final da Liga dos Campeões da Ásia, nesta quarta-feira (2). O time japonês derrotou o chinês por 2 a 0, diante de sua torcida, na cidade de Saitama, e abriu boa vantagem no confronto.

O triunfo contou com um golaço do atacante brasileiro Fabrício, que tem passagens pelo Botafogo e pelo futebol português. Aos 19 minutos de jogo, ele acertou forte chute de fora da área e mandou no ângulo esquerdo do goleiro da equipe chinesa.

No segundo tempo, aos 30 minutos, Takahiro Sekine ampliou para os anfitriões, também com um belo gol. Após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou para Sekine, que encheu o pé de fora da área e acertou o canto direito do gol chinês.

O elenco do time japonês também conta com o brasileiro Ewerton Pereira, meio-campista formado na base do Fluminense. Do outro lado, o Guangzhou Evergrande teve os brasileiros Paulinho e Anderson Talisca entre os titulares. Elkeson entrou na partida no segundo tempo.

Com a vitória, o Urawa Reds conquistou a vantagem de avançar à grande final da competição mesmo em caso de derrota por 1 a 0 no jogo da volta, marcado para o dia 22 deste mês, em solo chinês.

A outra semifinal da Liga dos Campeões da Ásia tem o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Al Sadd, do Catar. O time saudita está em boa situação no confronto após vencer o jogo de ida por 4 a 1. A segunda partida do duelo será no dia 21.