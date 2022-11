Time definido! Veja a escalação do Brasil para a estreia na Copa

Depois de muito mistério, a escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo do Catar foi revelada. Como era esperado, o atacante Vinícius Júnior será a principal novidade diante da Sérvia. A partida será nesta quinta-feira (24), às 16h, em Lusail.

Tite optou por uma equipe mais ofensiva, recuando Lucas Paquetá para jogar ao lado de Casemiro. O volante Fred foi para o banco. Neymar terá mais liberdade no meio-campo, enquanto o resto do ataque tem Raphinha e Richarlison.

Confira a escalação:

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo. A chave tem ainda Sérvia, Suíça e Camarões.