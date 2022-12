Time definido! Veja a escalação do Brasil para enfrentar a Coreia

O Brasil está definido para enfrentar a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O astro Neymar está de volta, assim como Danilo, que será improvisado na esquerda - Alex Sandro segue em recuperação de um problema muscular no quadril e ainda não à disposição.

Já Militão venceu a concorrência com Daniel Alves e estará pelo lado direito. Ele é a única novidade em relação ao time que enfrentou e venceu a Sérvia por 2x0, na estreia do Mundial. A partida será nesta segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974. A Seleção está escalada com:

Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Paquetá; Raphinha, Neymar e Vini Jr; Richarlison.

A grande novidade é o retorno de Neymar, após dez dias de tratamento intensivo no tornozelo direito. Com a volta do camisa 10, Lucas Paquetá volta a atuar como volante.