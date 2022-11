Time definido! Veja a escalação do Brasil para pegar a Suíça

Acabou o mistério! O Brasil está definido para enfrentar a Suíça. A partida será nesta segunda-feira (28), às 13h, no estádio 974, no Catar, pela segunda rodada da Copa do Mundo. A equipe tem duas mudanças.

Com as ausências de Danilo e Neymar, ambos machucados, Tite optou por improvisar o zagueiro Eder Militão na lateral direita e promoveu o retorno do volante Fred no meio-campo. A Seleção está escalada com:

Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Paquetá; Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.

Aos 39 anos, Daniel Alves era cotado para começar jogando, mas estará apenas como opção no banco de reservas. O baiano não atua desde setembro.

Já a entrada de Fred no time mexe no posicionamento de Lucas Paquetá. O meia, que atuou ao lado de Casemiro na estreia, foi avançado e tem a função de armar as jogadas.

O Brasil é o líder do Grupo G da Copa do Mundo, com 3 pontos. A Seleção precisa de um triunfo para garantir a classificação para as oitavas de final. A Suíça, que também venceu na estreia, está em segundo.