Time recebe multa por pirotecnia 5 vezes maior do que por racismo

Vitória de Guimarães e Porto sofreram sanções por conta dos incidentes que aconteceram na partida entre os dois clubes, pelo Campeonato Português, no dia 16 de fevereiro. A partida, vencida pelo Porto por 2x1, ficou marcada porque o atacante Marega, do Porto, deixou o gramado após insultos raciais protagonizados pela torcida do Vitória de Guimarães, mandante do jogo.

As condenações abrangeram três situações distintas e somaram mais de 27 mil euros (R$ 136 mil na cotação atual) em multa para as duas equipes: arremesso de cadeiras, uso de pirotecnia (sinalizadores) e os insultos da torcida do Vitória de Guimarães contra Moussa Marega. E o caso de racismo foi o que rendeu a menor multa entre os casos.

Ao todo, a utilização de sinalizadores teve como sanção uma multa no valor de € 4.017 (cerca de R$ 20,2 mil). As chamas e outros objetos arremessados em direção ao setor onde estavam os torcedores do Porto custaram ao Vitória de Guimarães pouco mais de € 3,3 mil. O lançamento de sinalizados entre as duas torcidas custou € 2,6 mil. Já os insultos racistas foram punidos com € 714 - algo em torno de R$ 3 mil.

No final das contas, o Vitória de Guimarães terá de pagar € 17.941 pelas infrações cometidas por seus torcedores enquanto o Porto vai desembolsar € 9,3 mil.

Segundo o jornal A Bola, de Portugal, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol afirmou que está em andamento um processo disciplinar contra o Vitória de Guimarães por causa dos insultos racistas ao jogador.

O caso

O atacante Moussa Marega, do Porto, foi insultado pela torcida do Vitória de Guimarães, no estádio Afonso Henriques, minutos após marcar o segundo gol do Porto na partida e abandonou o gramado.

Os companheiros de equipe, e os próprios jogadores do Vitória de Guimarães, até tentaram contê-lo e convencê-lo a mudar de decisão, mas Marega seguiu firme e saiu da partida por conta própria. Ele foi substituído pelo lateral Wilson Manafá.

Antes de deixar o campo, Marega fez o gol que colocou o 2x1 no placar a favor do Porto. Na comemoração, apontou para seu braço mostrando orgulho da sua cor e foi em direção à torcida adversária. Cadeiras foram arremessadas contra o atacante de 28 anos, que nasceu na França, mas defende a seleção de Mali. Após a comemoração, Marega levou cartão amarelo.

