Time sub-20 do Bahia encara a Seleção Brasileira em amistoso

Em fase de preparação para o Campeonato Baiano, o time sub-20 do Bahia vai disputar um amistoso no mínimo curioso neste sábado (26). O Esquadrãozinho enfrenta a Seleção Brasileira sub-20, em duelo que vai ser disputado às 19h, no Barradão. O confronto terá transmissão da TVE e SporTV.

A Seleção sub-20, agora treinada pelo técnico Ramon Menezes, está em fase de treinos na capital baiana. Na última quarta-feira (23), o Brasil venceu o amistoso contra o Canaã, por 1x0, no CT de Praia do Forte. O gol foi marcado por Marcos Leonardo, de pênalti.

O duelo contra o Brasil, aliás, vai marcar a estreia do técnico Diogo Siston no comando do sub-20 do Bahia. Diogo estava no Corinthians e substituiu Fernando Oliveira, que treinou a equipe na Copa São Paulo.

"É uma situação muito incomum, até acontece, mas é incomum. Eu, como treinador, não tinha vivido isso. Mas vai ser importante porque a Seleção tem jogadores de muita qualidade e nós queremos saber em qual nível estamos, principalmente organizacional", disse o treinador.

Curiosamente, o Bahia vai enfrentar um atleta do próprio clube no amistoso. O lateral direito André foi convocado por Ramon Menezes e está integrado ao elenco da Seleção. André faz parte do time principal do Bahia e está sendo utilizado com frequência por Guto Ferreira.