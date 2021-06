Times baianos estreiam com empates na Série D do Brasileiro

Todos os times baianos da Série D estrearam na competição com um empate. Depois do Bahia de Feira, no sábado (5), empatar em 1x1 com o Sergipe dentro de casa, no domingo (6) foi a vez de Juazeirense e Atlético de Alagoinhas.

O Cancão empatou em 1x1 com o Itabaiana fora de casa, assim como o Atlético de Alagoinhas segurou um 0x0 com o ASA em Arapiraca. Com isso, todos os times estão embolados no Grupo 4 da Série D.

O único time que pulou na frente dos demais foi o Retrô-PE, que neste domingo venceu o Murici-AL por 1x0 e saltou na liderança. O time alagoano, portanto, é o lanterna do Grupo 4.

Na próxima rodada, Juazeirense e Atlético jogam em casa. O campeão baiano Carcará recebe o Itabaiana no sábado (12), às 16h. Já o Cancão de Fogo enfrenta o ASA no domingo (13), às 16h.

O Bahia de Feira é o único que joga fora de casa. No sábado, visita o Murici às 16h.