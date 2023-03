Times baianos estreiam nesta quarta na 1ª fase da Copa do Brasil

Chegou a hora dos times baianos estrearem na Copa do Brasil. Os cinco representantes do estado entram em campo nesta quarta-feira (1º), com direito a duelo entre conterrâneos: Jacuipense x Bahia. O Vitória visita o Nova Iguaçu, enquanto Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira recebem Atlético-GO e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Pela sétima vez consecutiva, a competição terá as duas fases iniciais disputadas em jogos únicos. Na primeira, os times com melhor colocação no ranking da CBF jogam pelo empate, mas na condição de visitantes. É o caso do Esquadrão e do Leão. Mas é preciso ficar de olho: a zebra já está solta.

A primeira semana de partidas do mata-mata teve alguns favoritos caindo. O Cuiabá, time da Série A, foi derrotado pelo São Raimundo-RR, equipe da quarta divisão, por 4x3. O Juventude, campeão da Copa do Brasil em 1999, perdeu para o São Luiz, por 1x0. Chapecoense foi eliminada por Marcílio Dias e Londrina, que também está na Segundona, sofreu 4x2 do Nova Mutum-MT.

Ao todo, 80 times participam da fase inicial. Apenas 40 avançam para a segunda etapa, que também acontece em partida única. Mas com algumas diferenças: o mando de campo já foi definido em sorteio prévio e, em caso de igualdade no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis.

Os 20 clubes que passarem das duas primeiras fases vão se juntar a outras 12 equipes já garantidos na terceira etapa: Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense (classificados para a Libertadores), São Paulo (vaga via Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

A partir da terceira fase, os jogos serão em ida e volta, com sorteio de mando pela CBF. Em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos, a decisão será nos pênaltis.

Premiação

Neste ano, a Copa do Brasil terá uma premiação recorde, com aumento no valor das cotas em todas as fases. Serão R$ 420 milhões divididos entre os 92 clubes participantes, da primeira etapa até a final. O campeão leva R$ 70 milhões e o vice, R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das outras fases.

Nas duas primeiras fases do torneio, há a divisão de cotas de premiação. O Grupo I é formado por clubes da Série A, o que inclui o Bahia. Essas equipes recebem a maior quantia: R$ 1,4 milhão na primeira fase e, caso se classifiquem para a segunda etapa, embolsarão mais R$ 1,7 milhão.

O Grupo II é formado por clubes da Série B, com o Vitória entre eles. Esses times largam com R$ 1,25 milhão e, se permanecerem na disputa, levarão mais R$ 1,4 milhão.

Os demais clubes se enquadram no Grupo III - casos de Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Bahia de Feira. Pela primeira fase, cada um receberá R$ 750 mil, e quem avançar ficará com mais R$ 900 mil.

A partir da terceira fase, quando entram os 12 clubes pré-classificados, o valor das cotas se torna único: R$ 2,1 milhões.

O campeão da Copa do Brasil 2023 pode receber até R$ 91,8 milhões em premiação. Para alcançar o valor máximo, o clube precisa ser da Série A e iniciar o torneio desde a primeira fase.

Participações

Entre os times baianos, o Vitória é o recordista de aparições na Copa do Brasil: esteve em 34 das 35 edições já realizadas. Ficou de fora apenas em 1992. O Leão é também o único clube do estado que esteve na final: foi vice-campeão em 2010.

Já o Bahia irá para sua 32ª participação e tem como melhor campanha até aqui as quartas de final. Disputou a etapa sete vezes: em 1989 (eliminado pelo Grêmio), 1990 (pelo Flamengo), 1999 (Juventude), 2002 (Atlético-MG), 2012 (Grêmio), 2018 (Palmeiras) e 2019 (Grêmio).

O Bahia de Feira fará sua 5ª Copa do Brasil, e tentará superar a segunda fase -chegou lá em 2012 e em 2020. Jacuipense também alcançou a etapa em sua única participação até aqui, em 2015. Já o Atlético de Alagoinhas quer sair da primeira fase, onde foi eliminado nas três últimas edições (2020, 2021 e 2022).