Times da Série A publicam comunicado simultâneo contra homofobia

#DigaNãoàHomofobia ! Clubes da Série A se unem pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas no dia a dia. São inaceitáveis práticas ainda existentes em nossos estádios: é preciso dar um basta. #respeito #homofobiaécrime pic.twitter.com/ITb5U3SK1j

Os clubes da série A do futebol Brasileiro se unem pelo combate à homofobia, não somente dentro do campo de jogo, mas no nosso dia a dia. pic.twitter.com/XRNVh80cBu